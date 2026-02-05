自由電子報
比特幣失守7.1萬美元關卡 抹去川普2024勝選後全部漲幅

2026/02/05 16:35

比特幣今（5）日盤中賣壓加重，失守 7.1 萬美元關卡。（示意圖，路透）比特幣今（5）日盤中賣壓加重，失守 7.1 萬美元關卡。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在全球金融市場避險氛圍升高之下，加密貨幣市場再度面臨修正壓力。比特幣今（5）日盤中賣壓加重，價格失守 7.1 萬美元關卡，跌至2024年10月以來低點，先前因美國總統川普於2024年底勝選所帶動的漲幅也已全數回吐。

綜合媒體報導，根據CoinDesk行情數據，比特幣今盤中跌破7.1萬美元，最低一度觸及7萬202.81美元，相較自去年10月的高點，比特幣價格累計已下跌逾40%。

針對近期比特幣價格呈現螺旋式下跌，Monarq Asset Management管理合夥人Shiliang Tang指出，目前加密貨幣市場正面臨一場「信仰危機」，投資人信心明顯動搖。

反映市場情緒的「加密貨幣恐懼與貪婪指數（Crypto Fear & Greed Index）」目前已降至 12，落入「極度恐懼（Extreme Fear）」區間，顯示整體市場氣氛高度悲觀。

