綠電需求不墜 綠岩能源旗下大猩猩電能AI售電合約量破10億度電

綠岩能源旗下大猩猩電能AI售電合約量破10億度電。

〔記者張慧雯／台北報導〕綠岩能源（7833）旗下子公司「大猩猩電能交易」自 2025 年正式取得再生能源售電業執照以來，憑藉母公司豐富的再生能源案場開發與調度資源，成功切入國內指標性供應鏈市場，宣布與國內知名半導體大廠簽訂長期綠電轉供合約，目前累計供電量及簽訂中合約總額已正式突破10億度電。

面對綠電普及化與電力交易自由化帶來的複雜挑戰，大猩猩電能交易表示，未來不侷限於傳統售電模式，針對企業最困擾的發電不穩定與餘電損失，綠岩攜手國內頂尖研究機構，開發「智能綠電交易平台」，全面導入AI撮合技術，透過啟發式演算法，達到用電負載與發電效率最佳化，預計未來能讓總轉供量提升16%、餘電損失降低至34%。

綠岩能源董事長葉孟恒表示，大猩猩電能將結合綠岩在光電案場與儲能系統的垂直整合優勢，未來將持續深化「綠電加儲能」的一站式服務模式，透過AI平台的高效調度，將各地分散的案場與儲能據點整合為「虛擬電廠」，在滿足半導體與電子產業龐大的綠電需求之餘，也為台灣能源市場提供更具韌性的供電保障，協助指企業邁向RE100願景。

