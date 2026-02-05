鴻海1月營收創同期新高 首季能見度優於去年第四季

鴻海指出，雲端網路產品在AI需求帶動下維持強勁拉貨動能，成為推升營收表現的主要關鍵。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）1月營收7300.39億元，月減15.39%、年增35.53%，不僅改寫歷年同期新高，也明顯優於市場對傳統淡季的預期。公司指出，雲端網路產品在AI需求帶動下維持強勁拉貨動能，成為推升整體營收表現的主要關鍵。

鴻海表示，1月營收年增幅度亮眼，主要來自雲端網路、元件及其他，以及消費智能等三大產品類別同步成長。其中，雲端網路產品受惠於AI雲端相關產品出貨動能強勁，年對年呈現顯著成長；元件及其他產品則因主要業務相關零組件出貨增加，帶動整體表現向上；消費智能產品在拉貨動能支撐下，也較去年同期明顯成長。

請繼續往下閱讀...

相較之下，電腦終端產品類別年對年表現略為衰退，但對整體營收影響有限，未改變公司1月營收創下同期新高的成果。鴻海指出，整體來看，今年初營收結構仍以高附加價值產品為主要成長動能，有助於平衡傳統淡季影響。

若以月對月觀察，鴻海1月營收呈現下滑，主要受到季度出貨時間規劃及產業進入傳統淡季影響。其中，雲端網路與元件及其他產品類別月對月皆出現衰退，消費智能產品亦略為下滑，不過電腦終端產品則較上月顯著成長。公司強調，相關變化屬於正常季節性調整，並非需求轉弱所致。

值得注意的是，鴻海指出，即使2025年第四季營收已創下歷年新高，資通訊（ICT）產品逐步進入淡季，但目前對2026年第1季的能見度仍優於去年第四季。隨著AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於原先預期，公司預期第一季整體季節性表現，將優於過去5年同期水準。

法人普遍認為，鴻海1月營收在淡季仍能繳出年增逾三成的成績，反映AI相關產品需求持續擴大，並逐步成為支撐集團營收成長的核心動能。後續隨AI伺服器與雲端基礎建設相關出貨持續推進，營運表現仍具延續性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法