不到1300日圓！UNIQLO這款人氣品牌聯名長褲被搶翻了 網稱：穿上就愛不釋手

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，已成為我們衣櫃中不可或缺的一部分，目前有許多熱門商品正在打折中，如與

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，而與人氣品牌Needles聯名推出的「抓絨闊腿褲」正在限量發售，由於價格直接大砍67%，只需1290日圓（約新台幣258元）即可入手，搶購火爆，網友貼文稱，設計實用又完美、穿上就愛不釋手。

日媒報導，UNIQLO是許多人衣櫃裡的基本盤，不論在價格、品質穩定度到取得便利性，都讓它成為「不太會出錯」的選擇，而限量發售的人氣聯名款「抓絨闊腿褲」，則是衣櫃中不可或缺的單品。

該款聯名褲子是Nepenthes創辦人清水圭三獨具匠心的設計理念與優衣庫尖端科技的完美融合，採用無性別設計和版型，溫暖蓬鬆的抓絨面料，並飾有NEEDLES標誌性的側邊織帶設計，褲腳配有抽繩，可根據個人喜好調節鬆緊，不僅融合了聯名款的設計元素，同時又兼顧了保暖性，因此，一推出就引爆搶購熱潮，好評不斷。

網友更在官網上貼文稱：「太暖和了，簡直像條毯子。」、「不起球，也不容易顯髒，所以我幾乎每天都穿。」、「打折的時候只剩大碼了，所以有點寬鬆，但是一試就愛上了。」、「長度和寬鬆的版型都恰到好處，太喜歡了」。

報導指出，優衣庫抓絨闊腿褲原售價為3990日圓（約新台幣798元），現限時降價至1290日圓，由於季末臨近，尺寸數量有限，若喜歡就千萬別錯。

