太普高日本熊本推建案 國內上市櫃公司首例

太普高在日本熊本市的「本莊三丁目公寓式酒店開發計畫」。圖為建築外觀模擬圖。（圖:太普高提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台積電日本熊本二廠確定轉攻3奈米先進製程，而國內從印刷版材跨足房地產的太普高（3284），日前在熊本投資買進兩塊土地，合計總投資超過50億元台幣的兩大建案，將是國內上市櫃公司首度在熊本推案。

太普高董事長呂金發今日表示，台積電熊本廠直攻3奈米，對於太普高已經購入的熊本兩塊建地開發案，預期可因此獲得產業紅利。

呂金發指出，太普高投資、位於熊本市中央區的883坪基地，正在進行「本莊三丁目公寓式酒店開發計畫」，該案投資至少20億，已於2026年1月27日動土，接著將在4月動工，興建地上14層、177間12坪到44坪的公寓式酒店。

他說，此一投資開發案共177戶，除了6成保留為出租型資產外，另外的40％，將以售後包租代管的模式來處理，全案並與專業飯店管理公司合作。

另一塊距離台積電熊本二廠，步行不到15分鐘的5500坪基地，預定2027年動工，約興建200戶住宅和一棟11層樓高的飯店，此案投資額大約新台幣30億元。

太普高總經理侯景文指出，2025年營收仍以印刷版材的本業收入為主，由於免處理CTP環保版材，持續放量銷貨至美國、巴西、歐洲等高階高單價市場，本業可望持續穩定上揚。

