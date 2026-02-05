房屋頂樓增建或陽台改建注意了！沒申報恐因逃漏稅被開罰

房屋頂樓增建或陽台改建要注意，新竹市稅務局提醒沒申報恐因逃漏稅被開罰。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕你家房子有頂樓增建或陽台外推圍起來使用嗎？新竹市稅務局提醒，房屋若因新建、增建、改建及使用情形變更，要記得主動申報變動，若遭稅務人員查處，恐因逃漏稅被罰鍰。竹市有不少人會自建房屋，尤其是透天厝常會改建或增建頂樓，稅務局近期就會派員展開查核作業，提醒用戶注意。

稅務局表示，即日起到11月30日，將進行115年度房屋稅籍清查作業，針對房屋新建、增建、改建及使用情形變更等進行全面查核。房屋稅籍登載是否正確，攸關每位屋主的納稅權益，房屋若有增改建或使用情形變動，務必依規定主動申報，以保障自身權益。不要因漏報或稅籍資料與實際使用情形不符被開罰。

清查重點在核對房屋地址、實際建造面積、構造別及使用情形等，是否與房屋稅籍資料相符。常見未申報或漏報情形，包括頂樓增建、陽台圍用、超高房屋增建夾層，以及廠房增改建或農地違建等，如查有與稅籍登載不符時，將依實際情形變更適用稅率或更正面積，並以書面通知納稅人。

稅務局提醒，房屋如有新建、增建或改建情形，應於建造完成之日起30日內申報房屋稅籍；房屋使用情形如有變更，應於115年期房屋稅開徵40日前完成申報（即115年3月22日，因適逢假日展延至3月23日），當期即可適用變更後稅率；逾期申報者，則自次期開始適用。未依規定期限申報，因而發生漏稅者，除補繳應納稅額，還會按所漏稅額處以2倍以下罰鍰。可電洽03-5225161分機401至418。

