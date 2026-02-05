全福3項眼科新藥 臨床試驗邁大步

全福3項眼科新藥，臨床試驗都有明顯進展。圖為全福經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕全福生技（6885）全力投入3項眼科新藥的二期臨床試驗推動，近期皆有明顯之進展，包括神經營養性角膜炎新藥BRM424二期試驗收案人數已過半數，且多數受試患者之病症獲得顯著改善；青光眼新藥BRM411已完成一期高劑量人體試驗，正積極在台灣開啟多家二期臨床試驗中心加速收案。而乾眼症新藥BRM421二期劑量探索試驗，也順利在台灣啟動收案，同時也已獲FDA同意進行第二次三期臨床試驗。

全福總經理徐文祺說明，BRM424針對神經營養性角膜炎在美國與巴西進行的二期臨床試驗中，已有大多數完成治療之受試病患呈現良好改善效果，包括角膜明顯修復，且角膜感覺敏感度逐步恢復正常等。此外，美國排名第一的眼科醫院「邁阿密大學Bascom Palmer Eye Institute」眼科教授也積極向全福提出申請拓展性臨床試驗之合作。

全福技術長林鄭文補充指出，全福胜肽PDSP的作用機轉，在神經營養性角膜炎二期臨床及嚴重輪狀角膜幹細胞缺損患者恩慈治療中，相關症狀改善的呈現已充分的驗證。結合臨床前動物試驗的驗證及臨床試驗結果，對於後續新適應症的擴充潛力已清楚可見，將持續推動相關研發，擴增產品的價值與市場競爭力。

另一項治療青光眼新藥BRM411亦完成第一期健康受試者試驗，並經數據安全監督委員會（DSMB）審查獲得正面回應，確定高劑量安全性無虞，因此已順利啟動二期臨床試驗。為加速收案，該臨床試驗預定於國內開啟9~13家臨床試驗中心，已陸續獲得各醫院及臨床試驗醫師的核准與支持，預計於農曆年後將會同步加速收案。

