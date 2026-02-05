不只烤雞！Costco員工曝光9大必買清單 總是推薦給顧客

Costco員工分享他們總是推薦的9種商品。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕從大包裝日用品的優惠價格，Costco總能讓消費者找到各式各樣的好康。而最了解Costco的莫過於在裡面工作的員工，美媒訪問了一名資深Costco員工，請他分享在賣場裡最值得買的商品，以及他自己最愛入手的品項。以下是他最推薦購買的9樣商品。

1.烤雞：走進Costco，很難不被現烤烤雞的香味吸引。無論是刻意設計還是巧合，這股香氣常把消費者直接帶到熱食區。員工說「這真的沒得比，永遠新鮮、用途多，而且對家庭來說非常經濟實惠。甚至可以把雞骨頭拿去熬湯。」

2.雞肉麵湯（Chicken Noodle Soup）：如果想要方便即食的餐點，雞肉麵湯是很好的選擇。員工表示，「這是季節性商品，夏天通常買不到，但可以分裝成小份冷凍保存。我很喜歡家裡常備，尤其有人不舒服時很方便。」

3.Half-and-Half奶油：在許多門市，64盎司裝的half-and-half大約只要5美元（約新台幣158元），是冷藏區最划算的商品之一，可用於料理或早晨咖啡。員工說，「價格幾乎總是比一般超市便宜三分之一。」

4.科克蘭草飼奶油：如果覺得其他品牌太貴，可以考慮這款奶油。這款來自紐西蘭，一盒有4條、每條8盎司。員工表示，「口味跟其他知名草飼奶油很接近。」

5.Fairlife蛋白飲：Fairlife蛋白飲是高蛋白飲品，由以超濾牛奶聞名的乳製品牌Fairlife生產，大包裝購買更划算。平均一瓶約2美元（約新台幣63元）。員工說「每瓶含30克蛋白質、150卡路里，而且無乳糖，是補充蛋白質的簡單方式，也不會有粉感。」

6.科克蘭旅行長褲：逛Costco別忘了服飾區，常能看到Banana Republic、Puma等品牌，也有自有品牌服飾。員工表示，這款旅行長褲非常受歡迎，耐穿、品質好。他說，「跟很多運動品牌差不多，五個口袋設計，四向彈性布料，活動很方便。」

7.熟食區預製餐點：除了雞肉麵湯，Costco的熟食與加熱即食餐點也很值得注意。從三明治、塔可，到肉餅加馬鈴薯泥等整套料理都有。員工表示，「算一算，在我工作的門市，大多每人份大約只要5美元（約新台幣157元）。」

8.葡萄酒、啤酒與烈酒：雖然不是每個州都能買到，但在Costco買酒通常更划算。《紐約時報》指出，在Costco，會員每年付65美元會費（約新台幣2054元），但葡萄酒加價幅度不超過14%，有些甚至更低；一般酒類專賣店加價可能高達50%。

9.科克蘭瓶裝水一箱：在這個連水壺都有身分象徵的時代，家裡備些瓶裝水仍很實用。不論是防災準備或日常存放，這款瓶裝水總是熱銷。員工分享，「40瓶只要4.53美元（約新台幣143元），是店裡最划算的商品之一。」

