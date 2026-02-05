卓揆稱「輝達是中央地方合作案例」 李四川：當然是地方中央合作促成

台北市副市長李四川今回應「輝達是中央地方合作案例」，表示當然是中央地方合作促成。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕行政院長卓榮泰昨日表示，輝達落腳台北是「中央地方徹底合作的成功案例」。台北市副市長李四川今（5日）被問到是否同意卓揆說法，回道，「當然輝達是地方跟中央真的是合作把它促成。這裡我要謝謝我們內政部劉部長，說實在給我們很多的幫忙。」

李四川也說，輝達留在台北市，不只對台北市，對整個台灣都是AI的產業是有很大的幫忙。

卓榮泰昨日出席台北市進出口商業同業公會2026交流晚宴，並在會後發文表示，「晶創台灣方案」以3千億預算，奠定台灣未來10年的科技國力。其中，經濟部核定輝達（NVIDIA）「人工智慧創新研發中心計畫」，補助國際知名大廠落腳台灣。輝達在北士科設定地上權的法規適用問題，內政部也用最快的時間協助解決，與台北市合作，把輝達留在台北。

他強調，這是中央地方徹底合作的成功案例，未來要擴散到全國各地，達到「均衡台灣」的目標。

