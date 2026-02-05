聯寶1月營收0.5億元，獲印度專案訂單今年陸續出貨。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕磁性元件聯寶（6821） 今日公布1月營收0.5億元、年減少2.79％。聯寶指出，受惠歐洲電信市場景氣回升，以及各國加速推動網通升級計畫，旗下PoE電源變壓器、LAN類變壓器等磁性元件產品出貨維持一定動能，且隨著全球網通設備持續朝向高速化、低延遲與高功率供電架構升級，加上集團成功接獲印度地區專案訂單，相關產品已開始陸續出貨，帶動旗下磁性元件產品出貨表現穩健推進，助力集團持續擴展海外市場成長動能。

聯寶進一步表示，隨著Wi-Fi 7逐步邁入商用階段，並朝向Wi-Fi 8新一代通訊規格演進，高頻寬、低延遲與高穩定供電需求將同步提升，未來可望廣泛應用於企業網路、智慧製造、AIoT及高密度連網場域，且聯寶提前布局Wi-Fi 8相關高頻磁性元件產品，並持續與網通設備客戶保持緊密合作，共同推進新世代通訊標準導入時程，為後續接單動能奠定良好基礎。

展望今年首季，聯寶持審慎樂觀看法。聯寶將持續深化磁性元件與無線充電業務的技術與市場布局，在磁性元件方面，聯寶除持續拓展PoE電源變壓器與LAN類變壓器產品應用外，也積極與客戶合作開發Wi-Fi 7與Wi-Fi 8及DOCSIS 4.0等新一代網通技術規格所需的高頻磁性元件，鞏固全球網通市場供應地位；至於無線充電業務方面，持續拓展非消費型應用領域，並鎖定醫療、穿戴裝置與工業應用市場，新產品都將成為中長期營運穩健成長基礎。

