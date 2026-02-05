新一輪監管風暴來襲？中國大潤發CEO上任2個月驚傳失聯

中國大潤發母公司高鑫零售新任CEO李衛平驚傳被帶走調查。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中國大潤發母公司高鑫零售新任CEO李衛平驚傳被帶走調查。高鑫零售4日證實，公司暫時無法與執行董事兼CEO李衛平取得聯繫。由於李衛平才上任2個月，此事引起極大關注。《路透》直指，隨著中國國家主席習近平的反腐行動持續升級，多名企業高主在缺乏合理解釋的情況下，相繼失蹤，李衛平無故失聯可能引發投資人對中國監管打壓的擔憂。

中媒財新報導，李衛平今年48歲，曾任職於盒馬總裁辦公室，他在2025年12月1日起加入高鑫零售，接任沈輝成為執行董事兼CEO，後者因「需要投入更多時間於其家庭事務」的理由辭任。

高鑫零售4日發佈公告稱，公司暫時無法與執行董事兼CEO李衛平取得聯繫；並表示李衛平的失聯與高鑫零售的業務及運營並無關聯，公司業務及運營維持正常，高鑫零售將零售業務由公司負責及暫時管理。由於李衛平才剛上任2個月驚傳失聯，引起相當大的關注。

對於李衛平無故失聯，《路透》指出，可能引發投資人對中國監管打壓的擔憂。近年來，隨著中國國家主席習近平主導的反腐行動持續升級，多名企業高階主管在缺乏合理解釋的情況下，相繼失蹤。

除了李衛平，《路透》還點名，多位在華人商界的知名人士已從公眾視野中消失。其中，中國著名投資銀行「華興資本」的創辦人包凡，他於2023年2月失蹤後，被中國當局羈押超過2年時間，2025年才重獲自由。

另一名則是中國直播平台「鬥魚直播」創辦人陳少傑，也在2023年底被通報失蹤，隨後該公司表示他已被警方逮捕。

