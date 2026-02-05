距離退休只剩4年？這11件事請立刻做 準備不及恐後悔一輩子

美媒指出，距離退休還有4年，現在就應該採取的11項明智準備。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，如果你距離退休只剩4年，現在正是進行有意識財務規劃的關鍵時刻。今天做出的決定，將有助於最大化退休福利、減輕壓力，並為人生下一階段做好準備。只要妥善規劃，就能在退休後擁有更穩定的生活，並減少突發狀況帶來的衝擊。以下是退休前應採取的11個聰明準備。

1.仔細檢視支出：在退休前，先仔細檢視預算，區分「必要支出」與「想要支出」。了解每月實際花費，才能更準確估算退休後所需收入。清楚掌握支出，也能找出可節省的地方，讓退休金更耐用。檢視預算不必一次完成，可分階段進行，避免壓力過大。

請繼續往下閱讀...

2.考慮現在就去旅行：旅行往往需要體力與行動力，因此在退休前安排旅遊是明智之舉。此時仍有固定收入，也較容易負擔大型旅程。現在先完成部分人生清單，能減少退休後在金錢與體力上的負擔。

3.必要時更新遺產規劃：人生狀況會改變，遺產規劃也應隨之調整。建議每3至5年檢視一次遺囑、信託與受益人設定，確保符合目前的意願。現在做好更新，能避免未來家人之間產生昂貴的爭議與混亂。

4.建立足夠的現金緊急預備金：退休後仍可能出現突發支出，因此手邊保有現金很重要。建議在高利率儲蓄帳戶中存下至少6至9個月的生活費。這筆安全資金可在市場低迷時，避免動用長期投資。

5.清償高利率債務：帶著高利息債務進入退休生活，會迅速侵蝕固定收入。應優先償還信用卡或利率達雙位數的個人貸款。降低債務後，退休收入就能更自由地用於日常生活與休閒活動。

6.重新調整投資組合：隨著退休接近，投資組合應逐漸轉向風險較低、能產生穩定收入的資產。重新配置股票、債券與現金比例，可降低波動，同時維持長期成長能力。

7.提前規劃醫療支出：醫療費用通常是退休後最大開銷之一。應預估未來醫療需求，包括健保、補充保險與長期照護選項。提早準備，能避免保障出現缺口。

8.降低固定月支出：減少每月固定開銷，可讓退休生活更有彈性。可考慮縮小居住空間、取消不必要的訂閱，或更換較便宜的保險方案。每省下一塊錢固定支出，就多一塊可自由運用的退休金。

9.在退休前處理房屋維修：大型房屋維修，在仍有收入時處理會更輕鬆。例如屋頂、管線、電力系統整修，或翻新廚房等。維持良好居住環境，也能減少退休後的壓力與突發開銷。

10.諮詢值得信賴的理財顧問：理財顧問能協助制定個人化的退休收入策略，包括提款計畫、退休金領取時機與投資配置。專業建議能在這個重大人生轉折期，帶來更多清晰與信心。

11.模擬一週退休生活：想像退休後如何度過時間，與財務規劃同樣重要。可以試著設計一週的生活安排，兼顧休閒、社交與個人目標。這樣的練習有助於確認自己在財務與心理上都準備好迎接退休生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法