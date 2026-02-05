Fed理事庫克：利率政策應暫時觀望

聯準會理事庫克。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）週三表示，在看到更多證據顯示通膨壓力持續緩解之前，她不支持進一步降息，並稱相較於勞動市場可能轉弱，她更憂心通膨降溫進展停滯。

《路透》報導，庫克表示，聯準會已在去年底大幅放寬政策，考量目前勞動市場與通膨狀況，現階段適合暫停調整利率，觀察既有政策效果。庫克並形容目前的貨幣政策僅屬「非常輕微的緊縮」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，聯準會目前將短期利率目標區間設定在3.5%至3.75%。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在上週做出決策後表示，Fed已處於有利位置，可以評估是否以及何時需要再次降息。市場預期，未來Fed還會有2次降息，時間點可能落在今年5月鮑爾卸任主席職務之後。

而美國總統川普（Donald Trump）則持續施壓聯準會，希望更快且更大幅度降息。上週，川普提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）接任主席，部分原因正是華許支持川普所主張的降息立場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法