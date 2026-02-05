1滴水循環使用12.9次 台塑企業去年CDP評比7家公司獲雙「A」創最佳紀錄

一滴水循環使用12.9次!台塑企業去年CDP評比榮獲7家公司雙「A」創歷年最佳紀錄。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕1滴水循環使用12.9次！全球權威環境評選機構CDP近日公布去年度評等結果，台塑企業旗下9家上市公司在全球超過2.2萬家受評企業中脫穎而出，其中台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、南亞科（2408）、南電（8046）、福懋（1434）、福懋科（8131）等7家公司同時榮獲「氣候變遷」與「水安全」雙「A」最高評等，在全球僅172家、台灣僅20家獲得雙「A」殊榮的企業中，台塑企業即佔台灣近四成席次，刷新歷年最佳成績。

在氣候變遷揭露方面，台塑企業共有7家公司取得「A」評等（全球共743家，台灣48家）；在水安全領域，台塑企業有8家公司取得「A」評等（全球共260家，台灣31家），主因為每年持續進行水足跡盤查及查證，並系統性強化水風險辨識，將水資源盤查、管理措施與減量目標進行連動，另亦持續優化水資源回收技術，以高回收率實現「一滴水循環使用12.9次」的節水成效，展現高度科學管理能力。

台塑企業表示，將秉持「從零想起」的觀念，包含冷卻水零使用、廢水零排放、製程物質零洩漏，全力推動跨廠、跨公司的循環整合再利用，面對國際ESG潮流，台塑企業身為國內石化產業領導者，將持續深化AI發展與研發，積極培育AI、大數據、雲端運算人才，應用於優化產銷、提升品質與減少能耗，藉此厚植競爭力並配合國家減碳政策，朝淨零排放目標努力。

