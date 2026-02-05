股匯同挫！新台幣貶破31.6元 暫收31.638元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國科技股大跌，連動台股今日跳空開低，大盤指數失守3萬2千點關卡；與此同時，美元再度轉強，新台幣兌美元匯率早盤也隨主要亞幣走貶，並再度跌破31.6元整數關卡，上午盤最低觸及31.645元；中午暫時收在31.638元、貶值6.1分，台北外匯經紀公司成交量7.69億美元。

匯銀人士指出，出口商農曆年前的拋匯需求，仍是支撐新台幣的重要力量。不過，在國際局勢不確定性升高之際，台股即將於2月11日封關，外資居高調節、熱錢匯出情況延續，也壓抑新台幣升值動能。整體來看，台幣走勢仍維持區間盤整格局，短線大致在31.4元至31.7元間。

請繼續往下閱讀...

觀察主要亞幣，日圓近期持續承壓，今早最低下探至156.98兌1美元，逼近157價位，與日本首相高市早苗日前一席「日圓疲軟有助出口」的談話持續發酵有關。目前投資人除關注日本當局是否再度進場干預外，也密切留意即將登場的日本眾議院選舉，以及高市所屬政黨的選情發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法