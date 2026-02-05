台積電擬在日量產3奈米晶片 高市早苗：令人振奮

台積電董事長兼執行長魏哲家（左二）今天拜會日本首相高市早苗（右二）；左為台積電副總經理李俊賢，右為日本內閣官房長官木原稔。（法新社）

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕台灣積體電路製造（TSMC）董事長兼執行長魏哲家，今天拜會日本首相高市早苗，當面說明計畫在熊本縣設立日本首座3奈米最先進半導體量產基地。高市早苗對此表示「令人感到非常振奮」，這在經濟安全保障上具有重要意義，並表達政府將予以支援的立場。

台積電原本規劃在熊本縣菊陽町興建的第二座工廠生產6至12奈米晶片，但考量全球需求趨勢，決定轉向更高性能的半導體製造。第二工廠的設備投資金額，預計將從原本的122億美元（約新台幣3900億元）擴大至170億美元（約新台幣5400億元）。

魏哲家今天到首相官邸拜訪高市首相，當面說明計畫變更的內容，並尋求日本政府的支持。高市早苗表示，政府將致力於有助於危機管理與經濟成長的投資，並強調「AI與半導體是其中的關鍵戰略」，對相關計畫直言「令人非常振奮」。

熊本縣出身的官房長官木原稔也同席。木原在社群平台X貼文表示，3奈米邏輯晶片是世界最先進的半導體，將被運用於高市內閣所指定的戰略領域，包括AI機器人技術與自動駕駛等。未來希望在進一步密切討論的同時，持續深化合作。

讀賣新聞也報導指出，台積電近期將正式敲定計畫變更方向，並與日本經濟產業省持續協商。

3奈米晶片預期將廣泛應用於AI資料中心、結合AI的高階製造用機器人，以及自動駕駛技術等領域。目前日本國內尚無相關製造據點，這項計畫被視為有助於強化半導體對日本產業的穩定供應。

