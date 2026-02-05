吃高檔料理不用上餐廳？外送平台年度最狂外送餐點曝光

消費者的外送選擇從過去以便利性為主的「小確幸需求」，如今正延伸至講究食材等級與用餐儀式感的精品餐飲。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕外送不再只是解決一餐，也可以升級為一場在家完成的餐廳級體驗。德商外送平台foodpanda公布2025年度平台數據指出，消費者的外送選擇正出現微妙轉變，過去以便利性為主的「小確幸需求」，如今正延伸至講究食材等級與用餐儀式感的「精品餐飲」。

在年度外送餐點金額的前三名中，高端料理成為新亮點。其中奪下冠軍的，是主打現撈海味的「活龍蝦雙人蒸煮麵」，將頂級海鮮直接送進家門。排名第二的，則來自新北市一間日式料理店推出的「海鮮番茄蛋包飯」，因可加點食用金箔，話題性十足；第三名為「全鴨五吃」套餐，以一次滿足多種料理形式的特色，受到歡迎。

foodpanda分析指出，不難觀察出現今消費者追尋多元豐富且精緻的選擇，傾向透過外送平台，將餐廳級的盛宴體驗無縫平移至居家場域，外送服務的角色，也逐漸從快速便利轉型為串連高端餐飲與居家生活的橋樑之一。

