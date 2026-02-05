焦點股》惠特：告贏中國三安 帶量衝漲停

惠特昨日晚間召開重訊記者會，宣布告贏中國三安光電。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED設備廠惠特（6706）昨日晚間召開重訊記者會，宣布告贏中國三安光電，合計可回收款項金額逾4439.86萬美元（約新台幣14.06億元）。在買盤士氣大受激勵之下，惠特今日股價亮起紅燈，截至上午11時25分暫報漲停價127元，成交量3393張，共計4278張漲停價委買單尚未成交。

惠特說明，關於公司與湖北三安光電之間的仲裁案裁決結果，湖北三安光電須支付惠特已交付設備的出機款207.72萬美元（約新台幣6560萬元）與利息，並須支付已交付設備的驗收款424.88萬美元（約新台幣1億3418萬元）與利息；另就未出貨設備部分，亦須支付出機款744.81萬美元（約新台幣2億3521萬元）及相關利息。

請繼續往下閱讀...

至於惠特與泉州三安半導體科技股份有限公司間的仲裁案，裁決結果顯示，泉州三安須支付惠特已交付設備的驗收款790.81萬美元（約新台幣2億4974萬元）與利息，並須支付未出貨設備的出貨款2271.64萬美元（約新台幣7億1738萬元）與利息；另須負擔惠特因本案支出的律師費及保全相關費用。

惠特提到，實際入帳時機與金額，仍須視後續執行進度，並依相關會計準則及會計師查核結果認列，公司將持續委請律師協助後續法律事宜，並依法令規定辦理相關資訊揭露。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法