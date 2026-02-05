自由電子報
Uber併購皇冠大車隊案完成交割 持續深化在地布局

2026/02/05 11:29

Uber今（5）日宣布，其併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」的申請，日前已正式完成，並獲公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查通過，於近日完成交割。（截自網路）Uber今（5）日宣布，其併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」的申請，日前已正式完成，並獲公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查通過，於近日完成交割。（截自網路）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber今（5）日宣布，其併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」的申請，日前已正式完成，並獲公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查通過，且已於近日完成交割。此舉象徵Uber在台灣布局邁入新階段，也展現其深耕在地市場、長期投入的發展承諾。

Uber台灣總經理Cesar Molina莫德安表示，Uber與台灣計程車產業已合作多年，此次併購將進一步凸顯Uber App在科技平台與傳統車隊資源整合上的優勢，並深化與本地計程車產業的夥伴關係。

他指出，未來將更有效引進Uber的全球資源與技術，積極參與政府推動的社會關懷專案，包括長者接送、孕婦友善出行等服務，透過更先進的科技與更完整的支援體系，將創新出行方案拓展至更多有需求的地區，持續豐富台灣民眾的交通選擇。

皇冠大車隊自 2020 年起即透過Uber App提供旗下職業駕駛與小黃駕駛派遣服務，雙方建立穩定關係。Uber 與皇冠大車隊合併後，期望能以更順暢且高效率的方式合作，維持乘客所信賴的高品質服務，持續提升乘車體驗。

