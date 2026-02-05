去年寶佳北台推案近千億 連8年蟬聯「推案王」

去年北台灣前十大推案建商、合計推案金額約3520.3億元。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年北台灣前十大推案建商、合計推案金額約3520.3億元、相較2024年減少1238億元、年減幅約26.1%，而去年推案王仍由寶佳機構拿下，已蟬聯第8年，第二名則是元利建設，連續兩年坐上第二名。

根據住展雜誌彙整，2025年全年寶佳機構合計推出33個新案、推案總額約983億元，較2024年，推案數量少掉1/3、推案金額則減少300多億元。

請繼續往下閱讀...

第二名元利建設在2025年只推出1個新案、也就是「元利四季莊園」第二期，但推案金額高達400億元、蟬聯第二名。

第三、四名分別為愛山林的350億元、以及新潤的342.3億元，前者推案集中在新北市三重區，後者則分別在新北市林口、桃園市大有地區推案。

至於，第五至七名依序為茂德建設、漢皇集團以及麗寶集團去年推案總額則落在252億至298億元間。

第八至十名，分別為璞園建築、馥華集團、湯泉國際以及國泰建設，2025年推案金額落在120至180億元間。

今年房市局勢仍不明

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年房市局勢仍不明，但部分建商對於自身品牌、推案地段仍具信心，甚至不少建商大動作布局指標案，今年在供給謹慎的市況下，個案拉抬搶進十大建商榜單，或許馬年可能造就不少黑馬建商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法