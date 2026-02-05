川普息怒！南韓國會加速通過對美投資法 貿易部長：阻止上調關稅

南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九5日對國會加速處理《對美投資特別法案》表達歡迎，直言此舉將有助阻止美國上調關稅。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨與主要反對黨日前均表示，國會已同意在3月9日通過《對美投資特別法案》，讓李在明政府履行對美投資承諾。對此，南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九5日對國會加速處理法案一事表達歡迎，直言此舉將有助阻止美國上調關稅。

由於南韓國會遲未通過去年和川普政府達成的貿易協議，美國總統川普上週宣布將南韓關稅從15％上調至25％，南韓官員緊急赴美溝通卻無功而返；呂翰九4日受訪坦言，美方準備正式宣布上調對韓關稅事宜。

請繼續往下閱讀...

韓聯社報導，呂翰九上月29日啟程赴美商討關稅問題，於5日回國。他在仁川國際機場下機後接受媒體採訪時指出，美方欲上調關稅的最大理由就是南韓國會《對美投資特別法案》立法進度遲滯，因此朝野商定加速推進相關程序，定將有助解決關稅問題。

呂翰九表示，他已向美方表明韓方迅速、確實落實關稅協議的意願。他還向美方強調，韓方正以積極解決問題的心態付出相應努力，美方堅持上調對韓關稅「實不可取」。

呂翰九稱，此行因故未能見到美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），但仍會見包括貿易副代表在內的其他多名高級官員，雙方就關稅問題進行了深入討論。他還說，在最近3週，他曾5度連繫葛里爾，下週也將持續與美方進行協商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法