迴轉壽司只點比目魚出事了？一家四口被店家列「黑名單」：以後別再來

〔財經頻道／綜合報導〕迴轉壽司是不少人用餐的選項之一，但南韓一名50多歲主婦日前與家人前往迴轉壽司店用餐，家人一口氣點了20盤比目魚壽司與10盤鮭魚壽司，沒想到結帳時卻遭店家當面告知比目魚壽司點太多了，「今後不要再來」，離譜經歷曝光後引發熱議。

根據韓媒《JTBC》在週二（3 日）播出的節目《事件班長》報導，整件事情發生在上週末，50多歲的A女士與丈夫、弟弟及母親一同造訪一家常去的迴轉壽司店。由於母親只吃比目魚壽司，該店成為一家人固定用餐的選擇之一。

A 女士表示，當天雖是週末，但到店時間較早，因此成為第一組客人。用餐期間，弟弟點了 20 盤比目魚壽司與 10 盤鮭魚壽司，她與丈夫則取用輸送帶上的鰻魚與鮪魚壽司。A 女士強調，在用餐過程中，店家並未表現出任何要求追加點餐或流露不滿的氣氛。

然而用餐結束準備結帳時，店家卻突然對她表示「以後不要再來我們店裡」。A 女士當場愣住，追問原因，對方則解釋，一次點 30 盤已造成店內負擔，且比目魚點得太多，導致其他食材無法保留給其他客人。

A 女士反駁，若店家希望顧客多點其他品項，事先說明即可，直接要求顧客不要再上門並不合理，但店家仍態度強硬，要求她「之後到別家店用餐」。

A 女士事後受訪直言：「4 個人點了 30 盤，真的算很多嗎？」，而且若只點比目魚有問題，店家完全可以事前先告知，這樣不就好了嗎？語氣中流露出滿滿委屈。

節目來賓、律師朴智勳（박지훈、音譯）指出，這似乎是店主單方面的判斷，並直言，迴轉壽司本就讓顧客自由選擇想吃的品項，「比目魚被說成不賺錢，實在令人意外」。他也批評，店家明明可以用其他方式處理，卻選擇直接斥責顧客，令人難以理解。

事件曝光後，網友意見兩極，有人認為「只吃比目魚應該去一般壽司店」，也有人替顧客抱不平，質疑比目魚並非高價魚種，店家說法站不住腳，更直呼「叫客人別再來，實在太誇張」。

