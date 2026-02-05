只靠台積電不安心？傳IBM將對日本Rapidus出資

不想只靠台積電？傳IBM將資金力挺日本Rapidus。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，美國IBM正考慮對日本晶圓代工Rapidus出資，藉由在資金與2奈米技術兩端同步加碼，確保日本能在2奈米世代建立可量產的先進製程選項。這不只是單一投資案，更被視為全球先進製程供應鏈「去單點風險」的重要一步。

市場解讀，IBM此舉並非單純財務投資，而是希望透過「技術加上資金」雙軌方式，確保 Rapidus能順利導入量產，從而在先進製程上打造一個非台灣的替代選項，降低未來在關鍵節點上對台積電的單一依賴。

日媒4日報導，日本官民合資成立的 Rapidus，目標是在2027年度下半年量產2奈米晶片、2029年投產1.4奈米晶片，甚至評估進一步推進至1奈米世代。這意味著，Rapidus 不打算等到2奈米技術完全成熟後才擴產，而是提前卡位下一個節點，全力追趕台積電。

為此，Rapidus已開始向民間企業籌措大規模資金。據報導，Rapidus在2025年度（截至2026年3月底）期間，自民間企業籌得的資金規模，預估將超過原先設定的1300億日圓（約新台幣262.7億元）上修至1600億日圓（約新台幣323.4億元）以上。

多數企業已在1月底前與Rapidus達成協議，並將於2025年度內完成出資，股東家數從目前的8家一口氣擴增至30家以上。其中，富士通將對Rapidus出資200億日圓（約新台幣40.4億元）；既有股東的軟銀與Sony將各自追加出資200億日圓、累計出資額各達210億日圓（約新台幣42.4億元），成為最大的企業股東。

NTT與豐田汽車亦將分別追加出資100億日圓（約新台幣20.1億元）與40億日圓（約新台幣8.07億元）。值得注意的是，IBM已對Rapidus提供2奈米製程相關的技術支援，通過美國政府審查後，也計畫進一步出資，成為第一家投資Rapidus的外國企業。

據報導，IBM是少數仍保有先進製程研發能力的公司，2奈米GAA就是IBM Research的成果，但因自身沒有量產晶圓廠，所以必須外包。

