遊日注意！日本飯店點名多項房內NG行為 「這件事」恐直接觸法

日本飯店業者日前在社群發出影片，點名多項房內NG行為。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕飯店向來被視為能暫時遠離日常、放鬆身心的場所，但同時也是多數旅客共同使用的公共空間，相關住宿禮儀不容忽視。日本神戶Annesso燦路都雅緻大飯店（ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ）近日在社群發布影片，提醒旅客入住期間「在飯店房間可以做與不可以做的事」，並特別點名多項常見卻不恰當的行為，其中「不能做的事情」之一，就是將毛巾帶回家，若未經允許擅自將毛巾帶走，甚至可能構成竊盜罪，相關話題引發網友討論。

日本媒體《HINT-POT》報導，業者指出，客房內最常被誤解的行為之一，就是將毛巾帶回家。業者進一步說明，指出房內提供的浴巾、毛巾皆屬於飯店備品，會供後續旅客重複使用，並非可攜帶的消耗品，若未經允許擅自帶走，最嚴重甚至可能涉及竊盜等相關法律責任。

請繼續往下閱讀...

相較之下，一次性牙刷、刮鬍刀等拋棄式備品，通常可讓旅客自行帶走，但毛巾並不在此列。對此，不少網友在留言區直呼「這種情況很常見」，顯示旅客將飯店毛巾帶走並非個案。，但業者也直接回應並強調：「毛巾屬於備品。」

影片中還點名多項房內「NG 行為」，包括在浴室染頭髮、使用熱水壺煮泡麵，以及在房內吸電子菸等。業者指出，這類行為不僅會增加清潔人員負擔，也可能影響下一位住客的住宿品質。

業者呼籲，為了讓所有人都能擁有愉快的住宿體驗，每位旅客都應遵守基本禮儀，抱持體貼他人的態度行事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法