比手速！好市多這款海鮮被搶翻 網喊：幸運遇到就別錯過

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）以物美價廉聞名，美媒報導，除了能買到便宜又美味的熱狗，海鮮區也毫不遜色，雖然並非所有海鮮品質都一樣，不過，有1種海鮮你無論如何都應該嚐嚐，那就是北海道扇貝，由於太搶手，網路訂單常顯示缺貨，行家表示，如果你幸運遇到它們，那就趕緊把它們抱在懷裡，直奔收銀台吧。

《Mashed》報導，顧名思義，這些美味的貝類產自日本北海道島，這些扇貝每磅售價23美元（約新台幣728元），也就是說一袋要46美元（約新台幣1456元），對於這麼小的扇貝來說，這個價格似乎有點貴，但這些扇貝味道鮮美，口感柔滑。

1位Reddit用戶指出，這個價格對於它們的品質來說非常合理，並表示它們「比你在 Whole Foods 超市買到的更便宜的扇貝還要好」。

不過，有一些Reddit用戶注意到，他們當地的Costco已經不再出售北海道扇貝了，但如果你住在大城市或週邊地區，找到它們的幾率會更大。如果你是幸運兒之一，在Costco碰巧發現了它們，那就趕緊把它們抱在懷裡，直奔收銀台吧。

用戶表示，扇貝確實會讓你錢包大出血，但如果你想以最經濟的方式享用這些美味的海鮮，又不想為此傾家蕩產，我們認為沒有比去當地的Costco更好的選擇了，前提是它們還沒被搶購一空。

