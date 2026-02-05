正式提名前先放話！川普：如果華許有意升息 Fed主席位子將不保

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（4日）表示，如果聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）表達了對於提高利率的意願，他將不會提名華許擔任下一任Fed主席。

川普接受《NBC》訪問時直言，如果華許一來就說「我想提高利率數字」，那麼他肯定得不到Fed主席這份工作，絕對不會。川普表示，聯準會降息「幾乎毫無懸念」，因為利率太高了，但現在美國又是一個富裕的國家了。

華許過去曾擔任Fed理事，以鷹派立場著稱，但近期他也表態支持降低利率。被問到華許是否明白川普希望他調降利率時，川普稱，自己認為華許明白，但同時也認為他「無論如何都想這麼做」。

川普的發言可能會在華許的任命確認過程中被提及，聯準會的獨立性預計可能成為核心議題。川普曾表示，他「理論上」相信央行是一個獨立機構，同時又自稱是個「聰明人」，他的經濟預測應該被重視。

參議員銀行委員會成員、共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）近日承諾，在司法部結束對央行的調查前，將阻止川普對該機構的任何提名人選。

即將卸任的Fed主席鮑爾稱，這項調查是對聯準會獨立制定貨幣政策能力的「隱晦攻擊」。川普政府官員否認了這一意圖，但川普本人持續對鮑爾施壓，要求期降低利率。

川普週三則否認威脅，回應表示，「很多人會說很多話」，川普也重申他對Fed大樓建設的批評，並稱「這傢伙花了好多錢」。

