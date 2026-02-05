黃金大怒神來了！大漲後卻慘遭下殺

週三（4日）黃金價格由升轉跌。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕美元轉強以及投資人獲利了結賣壓，同時，投資人也在等待美國就業數據，並試圖從最新地緣政治發展中，尋找新的線索，週三（4日）黃金價格由升轉跌。

黃金現貨價下跌0.3%，報每盎司4924.89美元，稍早一度上漲3.1%。

4月交割的黃金期貨收高0.3%，報每盎司4950.80美元。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「美元確實有所反彈，美元的強勢對黃金構成壓力。」他指出，市場仍處在創紀錄高點後的獲利了結階段，而且盤整「尚未完全結束」。

地緣政治方面，伊朗與美國預定週五舉行會談。

此外，美國總統川普週三與中國國家主席習近平通話，討論地緣政治問題。幾個小時後，習近平即將與俄羅斯總統普丁舉行視訊會議，而川普預定4月訪問中國。

美國民間就業成長低於預期，1月民間就業崗位增加2.2 萬，低於12月的3.7 萬，以及經濟學家預估的增加4.8萬。

美國勞工統計局表示，1月就業報告將於2月11日發布。該報告因美國政府局部關門而推遲，不過這次政府關門僅為時4天，已於週二結束。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲1.3%，報每盎司83.08美元。

現貨鉑金上漲0.6%，報每盎司2221.76美元。

現貨鈀金上漲1.3%，報每盎司1756.18美元。

