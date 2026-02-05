美伊談判恐破局、市場嚇壞！國際油價一口氣暴衝

國際油價週三上漲`（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（4日）大漲約 3%。主因是有媒體報導指出，美國與伊朗原訂於週五（6日）舉行的會談可能破局。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.93 美元，漲幅 3.05%，收在每桶 65.14 美元。

布蘭特原油期貨收盤上漲 2.13 美元，漲幅 3.16%，報每桶 69.46 美元。

媒體《Axios》週三引述2名美國官員說法，指出美方已拒絕伊朗提出更改週五會談地點的要求。

本週以來，兩大原油指標價格在有關美伊可能展開談判、以緩和緊張局勢的消息，以及對荷姆茲海峽石油運輸可能遭到干擾的憂慮之間反覆震盪。

ICIS 能源與煉油事業部主管帕爾馬爾（Ajay Parmar）表示，若伊朗爆發熱戰，可能危及伊朗每日約 340 萬桶的原油供應；但更為關鍵的是，伊朗掌控荷姆茲海峽，而全球約 20% 的液態石油運輸需經由該海峽。

他補充說，這項風險溢價目前仍反映在市場之中，也是油價現階段高於基本面水準的主要原因。

美國軍方週二在阿拉伯海擊落一架「具挑釁性接近」美國航空母艦的伊朗無人機。此外，航運消息人士與一家安全顧問公司指出，一支伊朗砲艇編隊曾在阿曼以北海域接近一艘懸掛美國國旗的油輪。根據一名地區官員說法，美國與伊朗原定於週五在阿曼舉行會談。

石油輸出國組織（OPEC）成員國沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克，大多透過荷姆茲海峽出口原油，主要銷往亞洲。

另一方面，路透引述消息人士並根據數據指出，印度 1 月自俄羅斯進口的原油量下滑，延續 12 月以來的下降趨勢，原因在於西方制裁壓力升高，以及美印貿易談判持續進行，促使煉油商尋找替代來源。

美國能源資訊署（EIA）週三表示，受冬季風暴影響，美國多個地區上週原油庫存下滑。

EIA 指出，上週美國原油庫存減少 350 萬桶，至 4.203 億桶，原因是原油產量降至 2024 年 11 月以來的最低水準；相較之下，路透調查分析師原先預期庫存將增加 48.9 萬桶。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，由於庫存降幅不如美國石油協會（API）週二估計的超過 1100 萬桶，原油庫存下降對油價的支撐力道可能有限。

