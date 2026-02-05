自由電子報
遭清算262次還不放棄 麻吉大哥再投791萬繼續做多以太幣和HYPE幣

2026/02/05 09:36

鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，截至5日凌晨12點30分，「麻吉大哥」黃立成累計已被清算262次。（資料照）鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，截至5日凌晨12點30分，「麻吉大哥」黃立成累計已被清算262次。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕鏈上分析團隊Lookonchain監測數據顯示，截至5日凌晨12點30分，「麻吉大哥」黃立成累計已被清算262次，但即便如此，黃立成還沒放棄，並再投入24萬9950枚USDC（約新台幣791萬元），繼續做多以太幣與HYPE幣。

Lookonchain指出，目前黃立成持有1000枚以太幣（約213萬美元，約新台幣6742.3萬元），清算價格為1933.21美元（約新台幣6.1萬元）；以及2.6萬枚HYPE幣（約90.4萬美元，約新台幣2861.5萬元），清算價格為26.93美元（約新台幣852元）。

消息一出，引發網友熱議，有網友表示「他那源源不絕的錢是從哪裡來的？」、「這小子到底有多少錢啊？笑死我了」、「想像一下和他進行反向交易，能贏262場。」、「這傢伙不會做空嗎？他所有的平倉都是因為做多。」、「他只需要這次猜對，就能把一切贏回來。」、「這份熱愛就在這裡。請尊重這份愛。」、「已被清算262次，卻依然火上加油。這個人要不是現今最偉大的持倉者，就是正在進行世界上最昂貴的科學實驗。」、「說實話，我對這種努力奮鬥的精神充滿敬意。」等。

