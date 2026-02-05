韓國會拖延美上調關稅至25％ 張育萌：台灣沒有蹉跎的本錢

南韓國會遲未通過去年和美國達成的貿易協議，美國總統川普上週宣布將南韓關稅從15%上調至25%。張育萌指出，韓國已經用整個國家，示範了慘痛的教訓。台灣的最後一哩路，真的沒有蹉跎的本錢。示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會遲未通過去年和美國達成的貿易協議，美國總統川普上週宣布將南韓關稅從15%上調至25%，南韓官員緊急赴美溝通卻無功而返。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，韓國已經用整個國家，示範了慘痛的教訓。台灣的最後一哩路，真的沒有蹉跎的本錢。

張育萌在臉書發文指出，韓國示範給台灣看了，韓國承認赴美協商空手而歸。因為國會一直不通過，美國已經啟動跨部門磋商，把韓國關稅拉到25%。韓國官員雖緊急飛到美國救火，但事實證明，美國沒在開玩笑，韓國貿易談判本部長呂翰九坦承，這次赴美協商幾乎「空手而歸。」

張育萌表示，韓國跟美國談好的貿易協定，因為韓國國會一直不通過。韓國官員拼了命，向美國解釋「韓國和美國體系不同」，還有「韓國立法需要時間」。但美國根本沒有要採納這些理由。現在，美國各部會已經要把南韓的汽車、木材和製藥產品的關稅，從原本談好的15%，直接拉到25%。張育萌也提到，「美國是玩真的，還傳出要把新關稅列入聯邦公報」。

張育萌分析，川普的邏輯簡單到不行，而且態度異常強硬，沒有拖泥帶水的空間——南韓國會「遲遲未通過協議」，就要接受懲罰。現在韓國國會的內耗，害關稅又要暴增10%，代價要由全國的外銷產業共同承擔了。

張育萌指出，韓國已經用整個國家，示範了慘痛的教訓。台灣的最後一哩路，真的沒有蹉跎的本錢。

張育萌表示，韓國給美國的理由是什麼？「兩國制度不同」、「韓國立法需要時間」⋯⋯有沒有覺得有夠熟悉，怎麼跟黃國昌和國民黨扯後腿的理由一模一樣？回頭看台灣，我們歷經9個月的艱辛談判，好不容易取得對等關稅15%不疊加，還加上最惠國待遇。結果，黃國昌整天扯說，要美國「尊重台灣的國會」。可以啊，川普就尊重韓國了呀，一聲令下把關稅調到25%。

張育萌強調，沒有人不尊重國會，台灣人只是好聲好氣，求求藍白不要扯後腿，不要擋國防預算、不要擋關稅協議——這哪裡不尊重？他也在文末批評「你作業不交、該審的特別條例不審，很可能就也只能『尊重』川普最後的決定」。

