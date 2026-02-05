貝森特：Fed抑制通膨不力 已失去美國民眾信任

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（4日）表示，聯準會（Fed）的獨立性建立在美國民眾對於央行的信任之上，然而，因為Fed放任通膨失控，摧毀了民眾的收入，聯準會已失去了民眾對他們的這種信任。

綜合外媒報導，貝森特在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，聯準會在制定貨幣政策方面確實應該保持獨立性，但他們推動的其他每一項專案都在損害這種獨立性，無論是建築成本超支、氣候問題，還是發表政治意見。

請繼續往下閱讀...

被問到作為內閣成員，是否會建議總統以口頭或是政治手段干預Fed的決策時，貝森特表示，總統川普（Donald Trump）同樣有權公開表達他對貨幣政策決定的看法，就像是參議員華倫（Elizabeth Warren）在2024年9月有權說他們不應該降息2碼（0.5個百分點），而是應該降息3碼（0.75個百分點）一樣，這是每個人的權利。

過去1年來，川普的諸多行徑引發了外界對於聯準會獨立性可能被撼動的擔憂，川普多次喊話要求聯準會降息，試圖解僱Fed理事庫克（Lisa Cook），美國司法部也針對Fed總部翻修案，對現任主席鮑爾（Jerome Powell）展開刑事調查，華府檢察官鄭在調查鮑爾去年在國會作證時是否就翻修工程的規模撒謊。

在談到翻修案調查時，貝森特表示，自己認為鮑爾犯了一個「嚴重的判斷錯誤」，沒有為那次聽證會做好準備。但貝森特也補充，自己不認為這構成犯罪。官員們經常需要赴國會作證，但他們因錯誤陳述導致刑事調查的情況很罕見。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法