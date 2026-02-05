郭明錤：蘋果法說証實 記憶體漲價成趨勢

郭明錤指出，蘋果法說揭示資訊豐富，以記憶體產業觀察，已經點出供應鏈兩大不確定因素。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果剛結束最新一季的法說會，天風國際證券分析師郭明錤指出，蘋果揭露的資訊量高，釋放市場需求面訊息與產業指引，若從記憶體產業角度切入，這場法說真正值得關注的，其實是「非AI記憶體市場的動向」，而非市場當前最熱衷討論的AI記憶體題材。

據報導，若從記憶體產業角度觀察，蘋果已清楚點出供應鏈2大不確定因素，分別為先進製程與記憶體，其中先進製程屬於「供應限制」 （supply constraint） ，記憶體則被定位為「成本壓力」 （cost pressure） 。

這樣的區分，與他在法說前的判斷一致，也意味著即便記憶體報價顯著上漲，供應本身仍可獲得保障，並未構成實質性的供應瓶頸。

郭明錤認為，這項訊息對AI記憶體投資人而言影響相對有限，但對非 AI 記憶體投資人來說，反而更值得提高警覺。從長期來看，非AI記憶體市場達成供需平衡的效率，可能高於AI記憶體市場，這將影響產業循環與獲利結構的評價方式。

他提醒，考量蘋果具備極強議價能力，且iPhone的DRAM與NAND Flash用量均約占全球手機記憶體市場20%至25%，因此不宜僅憑蘋果的觀點解讀非 AI／手機記憶體需求。相較之下，高通與聯發科對手機市場的展望，對中長期非AI手機記憶體需求趨勢更具參考價值。

展望後市，郭明錤認為，非 AI 記憶體相關個股的股價可能仍未充分反映今年的強勁獲利動能；但拉長至2027至2028年，AI記憶體需求仍可望具備較佳能見度。

