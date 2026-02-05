退休金只有1萬4也能自在生活 ! 日媒曝少了「這開銷」是關鍵

日媒指出，一些看似生活小開支，一年下來也是一筆不小的開銷。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有些東西平時看起來只是「生活必需品」，實際上，一旦拿掉每年能默默省下超過30萬日圓（約新台幣6萬元）。日媒報導，一名財務規劃師以實際例子提醒，真正決定退休後能否安心過日子，往往不是薪水收入多寡，而是以往被認為理所當然的無用開支。

據報導，1名50多歲單身女性自稱未來只能領每月7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的國民年金。乍看之下，這樣幾乎不可能支撐退休生活，但她的實際收支，卻讓專家重新思考「夠不夠用」這件事。其關鍵在於，她沒有養車，少了很多開支。

目前這名女性以兼職工作維生，手中可支配收入每月約10萬日圓（約新台幣2萬元），但實際生活費僅落在6-7萬日圓（約新台幣1.2-1.4萬元）之間，其餘則穩定存下來。與日本政府統計中「高齡單身家庭平均每月支出約 15 萬日圓」相比，她的生活成本不到一半。

關鍵不在於她過得清苦，而是長期建立起一套低成本卻可持續的生活方式。她沒有汽車，出門選擇步行、自行車或大眾運輸，少了油錢、保險、稅金、維修與換車準備，一年自然省下約30萬日圓以上。對多數人而言，這筆錢幾乎等同於一年可動用的「自由現金」。

飲食方面，她並未犧牲生活品質，而是透過持有能提供餐飲優惠的股票，降低外食支出。對她而言，控制食費並非忍耐，而更像是一場運用有限資源的策略遊戲。這種心態，反而讓節省變得沒有壓力。

更重要的是，這些選擇早已成為她的「習慣」，而非短期的刻意節流。當節省不再需要意志力，就不會因為一時疲憊而反彈。每月固定存下的金額，也不必反覆做決定，只要照既定規則執行即可。

從帳面來看，她未來的年金收入與支出幾乎打平，若再搭配現有的金融資產，並適度進行長期投資與抗通膨規劃，單靠國民年金並非完全不可行。真正的風險，反而來自通膨、醫療支出與住宅維修等不確定因素，而非眼前的生活費。

這個案例提醒我們，退休準備不只是「要存多少錢」，更是「能不能把生活規模縮小」。即便月領15萬日圓（約新台幣3萬元）的退休金，如果生活支出高達30萬日圓，遲早也會陷入困境。反之，若能將生活成本控制在7萬日圓左右，年金再低也能活得安穩。

