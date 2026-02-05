自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

讀賣：台積電敲定熊本二廠3奈米量產計畫 投資額170億美元

2026/02/05 08:49

讀賣：台積電敲定熊本二廠3奈米量產計畫 投資額170億美元知情人士表示，台積電已敲定熊本二廠3奈米量產計畫。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒最新報導揭露，晶圓代工龍頭台積電（2330）已敲定在日本熊本二廠量產3奈米晶片的計畫，總投資額將達到170億美元（約新台幣5377.1億元）。

《讀賣新聞》報導，一名政府知情人士透露，台積電的高層預計將在今（5）日訪問日本首相官邸，親自向日相高市早苗報告相關事宜。台積電最初計畫在日本熊本縣菊陽町建設中的熊本二廠生產6至12奈米的晶片，現在該公司將與日本經濟產業省商討相關計畫的調整。

日本政府已在2024年決定為台積電熊本二廠提供高達7320億日圓（約新台幣1491.8億元）的補貼，日本政府認為，台積電最新的計畫對於大幅提升日本半導體製造能力意義重大，將考慮提供額外的補助。

3奈米晶片可應用於AI資料中心、自動駕駛、機器人等領域，目前日本還沒有可以生產這一製程的工廠。

日本近年致力於重振本土半導體產業，晶片國家隊Rapidus目標是2027年開始在北海道量產2奈米晶片，日本政府認為2奈米和3奈米製程應用在不同的領域，兩者之間不會構成市場競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財