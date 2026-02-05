讀賣：台積電敲定熊本二廠3奈米量產計畫 投資額170億美元

知情人士表示，台積電已敲定熊本二廠3奈米量產計畫。（彭博資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕日媒最新報導揭露，晶圓代工龍頭台積電（2330）已敲定在日本熊本二廠量產3奈米晶片的計畫，總投資額將達到170億美元（約新台幣5377.1億元）。

《讀賣新聞》報導，一名政府知情人士透露，台積電的高層預計將在今（5）日訪問日本首相官邸，親自向日相高市早苗報告相關事宜。台積電最初計畫在日本熊本縣菊陽町建設中的熊本二廠生產6至12奈米的晶片，現在該公司將與日本經濟產業省商討相關計畫的調整。

日本政府已在2024年決定為台積電熊本二廠提供高達7320億日圓（約新台幣1491.8億元）的補貼，日本政府認為，台積電最新的計畫對於大幅提升日本半導體製造能力意義重大，將考慮提供額外的補助。

3奈米晶片可應用於AI資料中心、自動駕駛、機器人等領域，目前日本還沒有可以生產這一製程的工廠。

日本近年致力於重振本土半導體產業，晶片國家隊Rapidus目標是2027年開始在北海道量產2奈米晶片，日本政府認為2奈米和3奈米製程應用在不同的領域，兩者之間不會構成市場競爭。

