別再當盤子！逛Costco最容易犯的8大購物錯誤

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以大量包裝的超值優惠和琳瑯滿目的商品聞名，然而在這樣的購物環境裡，人們很容易失心瘋，犯下會傷荷包、傷購物體驗的常見錯誤。專家就分享了消費者最常在Costco犯下的8大錯誤，包含沒善用買貴退差價制度、只買知名品牌商品等都上榜。

《商業內幕》報導，美食部落格「Costco Kitchen」的創辦人Olivia Yi在 Costco 購物超過10年，算是這個連鎖賣場的忠實粉絲，對她來說，Costco是全年採買居家用品、民生必需品，以及各種有趣好物的首選地點。不過，多年來她也看過許多人一再犯下相同的錯誤，因此撰文建議大家盡量避免的幾件事。

1.選錯 Costco 會員等級

Costco 設有不同等級的會員方案。若你是經常在 Costco 採買、且大多數家庭用品都在這裡購買的消費者，升級為「黑鑽卡會員（Executive Membership）」可能更划算。Costco 黑鑽卡會員年費為 130 美元（約4143元新台幣），比基本會員多出 65 美元（約2071元新台幣），但可針對符合資格的消費享有 2% 年度回饋，回饋上限為 1250 美元（約3.98萬元新台幣）。

2.只買知名品牌商品

Costco 自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）以相對親民的價格，提供品質相當高的商品，背後往往與大型品牌合作生產。

舉例來說，她就曾看過部分科克蘭的綜合咖啡豆是由星巴克烘焙，但售價通常比星巴克品牌咖啡豆便宜。其他商品如科克蘭的電池，也據傳是由知名大廠代工生產。

3.沒有善用餐廳禮品卡優惠

在 Costco，餐廳禮品卡通常會以低於面額的價格販售，讓消費者用更少的錢吃到更多。Olivia Yi說，她曾在 Costco 看到餐飲連鎖店「加州披薩廚房公司」（California Pizza Kitchen）的禮品卡，總面額 100 美元（約3187元新台幣），售價卻只要 80 美元（約2550元新台幣），等於直接省下約 20 美元（約637元新台幣）。

4.選擇已切好的牛排，而不是整塊肉

雖然Costco肉品區有販售已切好的牛排，但通常購買整塊肉會更便宜。Olivia Yi說，她某次看到已切好的紐約客牛排每磅售價為 15 美元（約478元新台幣），而整塊原肉每磅只要 12 美元（約382元新台幣）。

雖然已切好的牛排比較方便，但其實買回整塊肉後自行切割並不困難。當需要煮大量時，這個做法特別能省錢。當然，價格不一定每次都如此，購買前仍建議先比較標價。

5.沒有仔細看價格標籤

Costco 的價格標籤其實暗藏玄機。如果商品價格結尾是 0.99 美元，代表是原價販售；而結尾為 0.97 美元，通常表示商品正在折扣或清倉。

價格以 0.00 或 0.88 美元 結尾，則可能代表「經理特價」，商品可能是展示品或退貨品等。購買前務必仔細檢查，確認是否有損壞或零件缺失。

此外，價格旁若出現星號「*」，Costco 熟客常稱之為「死星」（the death star），代表該商品將不再補貨，若需要可考慮多買幾件。

6.錯誤保存烘焙食品

Costco 烘焙坊的商品相當划算，例如一打鬆餅或貝果價格實惠，但往往來不及在變質前吃完。

為避免食物浪費，建議回家後立即將每個烘焙品個別用保鮮膜包好。接下來幾天要吃的可放在室溫，其餘則冷凍保存。

7.沒善用買貴退差價制度

若消費者在 Costco 購買商品後 30 天內，該商品出現降價，消費者可申請退還價差，不過可能會有一些季節性商品出現例外的情況，而這項政策並不適用於線上價格與實體賣場價格之間的比較。

8.在假日逛 Costco

週末走進幾乎任何一家 Costco，都很可能遇到人潮與長長的結帳隊伍，甚至得在停車場繞好幾圈才能找到車位。人潮增加也可能導致部分商品缺貨，熟食區等候時間拉長。

為避免這種情況，建議選擇平日前往。若非得週末購物，她會建議在開門前 30 分鐘抵達，因為入口處可能早已有排隊人潮。

