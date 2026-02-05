完勝知名品牌！科克蘭這6款產品 被譽為好市多「隱藏寶藏」

科克蘭這6款產品，被譽為好市多「隱藏寶藏」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），由於價格極具競爭力，在會員中擁有極高的人氣，然面對琳瑯滿目的商品，美媒針對會員分享最愛的產品整理出1份值得列入必備清單，而洗髮精、橄欖油、抗組織胺藥等6款產品，不僅價格便宜，且其品質甚至超越知名品牌，被顧客譽為Costco的「隱藏寶藏」。

《Eat This, Not That! 》報導，以下6款被顧客奉為好市多開市最佳秘密武器的產品。

請繼續往下閱讀...

1Kirkland Signature 保濕洗髮水

粉絲們說，保濕洗髮精是科克蘭最不為人知的秘密武器之一。 「我超愛 Kirkland 的洗髮精和護髮素，」1位顧客說，「1瓶才10元（約新台幣316元），可以用 6 個月左右。我的頭髮感覺棒極了，比很多高端品牌都好。」

2Kirkland Signature 超優質香草冰淇淋

Costco的顧客們對科克蘭特級香草冰淇淋讚不絕口。「這絕對是我們吃過最好吃的香草冰淇淋！它口感非常順滑，味道也很棒。而且神奇的是，從冰箱裡拿出來之後，馬上就能挖出來吃。」1位顧客說。

3、Kirkland Signature 100% 西班牙特級初榨橄欖油

絕對是必備佳品，1位顧客說，「物超所值。這款橄欖油口感柔和順滑，非常適合日常烹飪，不會掩蓋菜餚本身的美味。它用途廣泛，品質可靠，無論是煎炒、烘烤還是拌沙拉，都是居家必備。我會一直回購的。」

4、Kirkland Signature有機雞湯

調味完美，許多顧客都說這是他們買過的最好的雞湯。 「如果冰箱裡沒有自製雞湯，我只會用這款！太好喝了！」1位顧客分享道。

5、Kirkland Signature 草飼牛肉餅

草飼牛肉餅是製作完美漢堡的理想之選，80% 瘦肉，20% 肥肉。 「味道絕對一流，比幾乎所有快餐連鎖店的都好吃。我肯定會繼續購買，請不要停產！」1位顧客說。

6、Kirkland Signature 不嗜睡 AllerClear 抗組織胺藥

1位顧客說道，這個價格買到這麼多藥，真是太划算了！我因為對灰塵過敏，1年4季都需要服用抗組胺藥。這些藥片很小，很容易吞嚥，而且完全不會讓我犯困，非常方便。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法