暖氣都不用開了！UNIQLO這款超夯「毛絨外套」 網喊：比羽絨外套還暖和

暖氣都不用開了！UNIQLO這款超夯「毛絨外套」，網喊比羽絨外套還暖和。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕寒流即將來報到，你是否已備妥保暖外套，以優異的保暖產品聞名的日本時尚品牌UNIQLO（優衣庫），其超夯的保暖單品毛絨全拉鍊外套（ファーリーフリースフルジップジャケット），不僅保暖、舒適，還非常輕，網友大讚，寒冷的冬天，穿上它都不用開暖氣、冬天我離不開它、比Ultra Light Down羽絨外套還暖和等。

日媒報導，優衣庫這款毛絨全拉鍊外套尤其適合在寒冷季節穿著，它採用蓬鬆柔軟的長毛絨面料製成，立領設計能夠充分包裹頸部，即使在寒冷多風的日子裡也能讓你倍感安心。

請繼續往下閱讀...

另，下擺和袖口均採用滾邊設計，有效防止冷風灌入，且還設有多個口袋，方便實用，適合各種場合，從日常旅行到散步和短途旅行都能輕鬆駕馭。

由於超舒適、保暖，廣受好評，購買者紛紛在優衣庫官網留言，稱：貼在皮膚上感覺很舒服很暖和、面料柔軟，一點也不緊繃，非常舒適，寒冷的冬天我離不開它、它永遠不會出錯，而且很保暖，我每年都會給全家人買、我們家的人都怕冷，所以這件毛衣簡直是必備單品、它非常保暖，即使裡面只穿了１件薄薄的長袖上衣，所以不用開暖氣、超暖和！我住在關東北部比較冷的地方，但這件衣服簡直完美、它比Ultra Light Down羽絨外套還暖和。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法