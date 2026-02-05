美股拉警報！對沖基金今年光做空軟體股就大賺7591億

對沖基金今年光做空軟體股就大賺7591億。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美股拉警報，CNBC報導，對沖基金在2026年迄今，光透過做空軟體股就獲利240億美元（約新台幣7591億元），而且還在加大押注力道，專家稱，目前對沖基金都在做空軟體。

據華爾街兩家大型基金的消息人士透露，對沖基金正在增加對軟體股的空頭押注，這加劇了今年以來該領域的殘酷拋售。

根據 S3 Partners 的數據，今年以來，做空軟體股票的投資者已經獲利240億美元，而軟體產業的整體市值卻減少了 1兆美元（約新台幣31.63兆）。

對沖基金消息人士不願就具體哪些公司正在增加大量空頭部位發表評論，但表示重點似乎在於那些為客戶提供基本自動化服務的公司，這些服務很容易被新的人工智慧工具複製。

目前，軟體領域正提供這樣投資人做空的機會，iShares Expanded Tech-Software ETF （IGV） 就是個很好的例子，本週下跌8%，使其今年以來的跌幅超過 21%，該ETF自去年9月創下歷史新高以來，已下跌30%。

DA Davidson分析師盧里亞（Gil Luria）表示，「目前對沖基金都在做空軟體」。

報導進一步分析，根據S3 Partners的數據，ETF中目前空頭部位最多的股票是TeraWulf，逾35%的股票被做空，而Asana的比例也達25% ，至於Dropbox、CIFR這兩家公司的流通股分別有19%和17%被賣空。

