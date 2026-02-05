退休後收入變少反而更快樂？63歲前銀行高層現身全說了

在職時期收入越高的人，往往越容易將退休後的「收入減少」視為人生的一大損失。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在職時期收入越高的人，往往越容易將退休後的「收入減少」視為人生的一大損失。然而，經濟上的富足與精神上的充實感，並不一定完全成正比。日本媒體近日分享案例，指出一名63歲的前銀行高層，在職時年薪高達1500萬日圓（約307萬元新台幣），但退休後他跑去當時薪1100日圓（約225元新台幣）的公寓清潔人員，雖然兩者薪資差距極大，但這種「被社會需要」的感覺，讓他感到心靈富足，成為日常生活充實感的重要來源。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，63歲的佐藤健一（化名）過去在地方銀行負責法人貸款與資產運用，更當到分行經理，在職時年薪高達1500萬日圓，對當時的健一而言，工作無非就是「累積數字、獲取更高報酬」。

而健一的轉折點出現在 60 歲退休之後，他在再雇用派任的單位工作時，突發腦梗塞，雖然沒有威脅生命，但右側至今仍有輕微麻痺。無法再像以前那樣工作，只好辭職。

健一說：「剛開始我非常沮喪，覺得自己『人生已經結束了』，感到強烈的空虛感，彷彿自己突然變得一無是處，我明明這麼多年一直努力賺錢，但收入消失後，就連自身價值也跟著消失了。」

為了復健，健一開始在公寓擔任清掃打工，而在這段工作中，他感受到巨大的心態改變：「以前對我來說，工作只是賺錢的手段，錢也是周遭評價的象徵。但當這一切消失後，我開始單純地工作。在拿著拖把揮汗打掃時，住戶會親口對我說『謝謝你一直把這裡打掃得這麼乾淨』，我非常真實地感受到這種喜悅。」

健一現在的時薪為 1100 日圓，每月收入約2至3萬日圓（約4106至6159元新台幣）。即便如此，健一說，過去的他總是拼命演繹「銀行分行長」這個角色，某種程度上忽略了自己，如今反而讓他更清楚知道，什麼對自己才是真正重要的。

健一並不否定自己過去的工作經歷，認為能感受到這種幸福，也正因為曾經有穩定的收入與生活基礎：「即使現在收入少，仍能說自己幸福，是因為我有足夠的錢生活。如果存款不足，就不可能說『收入減少也好』吧。」

報導分析，調查統計發現，隨著年收入增加，感受經濟富足與心靈富足的人比例也會上升。但經濟富足與精神富足雖然有關聯，卻非絕對上的關係，老年人日常生活的滿意度，並非僅由「收入多寡」決定。

健一的案例顯示，疾病挫折反而成了放下對「高收入、高地位」執著的開關。健一過去曾將工作視為「獲取報酬的勞動」，但一旦收入中斷，便重新定義了工作的價值，成為「被社會需要的感受」。

報導指出，每個人的老後富足標準不同，並非只有「存款金額」能支撐生活。無論在職時的職位或收入如何，依自己的節奏持續對他人有用、持續與社會保持連結，這都可能成為老後精神穩定與日常生活充實感的重要來源。

