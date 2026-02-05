Nike遭控歧視白人員工 面臨川普政府調查

美國運動用品製造商耐吉（Nike）推行的多元化政策遭控「歧視白人」，美國平等就業機會委員會正對Nike展開調查。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國運動用品製造商耐吉（Nike）推行的多元化政策遭控「歧視白人」，官方機構4日一份法庭文件顯示，當局正對Nike展開調查。

《路透》報導，美國平等就業機會委員會（EEOC）在上述文件中表示，Nike拒絕配合一份範圍廣泛的傳票；該傳票要求提供的資訊包括：公司員工的種族與族裔組成數據，以及被挑選參與導師制度與人才培訓／發展計畫的員工名單等。

請繼續往下閱讀...

委員會表示，他們正在調查Nike是否故意歧視白人員工和求職者，包括不成比例地針對白人員工進行裁員，因此需要相關資訊，以判定Nike是否違反法律。

Nike發言人則稱這份文件「令人意外且不尋常地升級」，並表示公司正配合EEOC的調查，也已向該機構提供數千頁資料。

發言人強調，「我們致力於公平且合法的僱用做法，並遵循所有適用的法律，包括那些禁止歧視的法律。」他強調，「我們相信公司的計畫與做法符合相關義務，並嚴肅看待此事。」

報導指出，這項調查，美國總統川普及其任命官員，試圖在政府、民間企業與高等教育領域根除「多元、公平與包容」（DEI）政策的最新行動之一。DEI的批評者認為，這類計畫會削弱以能力為本的決策，可能構成對白人、特別是對白人男性的「反向歧視」。

EEOC的調查通常由員工提出申訴所引發，但根據週三提交在法院的文件，Nike案源自一項相對罕見的「委員會委員指控」（commissioner's charge），由川普任命的EEOC主席盧卡斯在2024年5月主動發起。

盧卡斯週三在聲明中表示，當有強烈跡象顯示雇主的DEI政策可能違法時，「EEOC將採取一切必要步驟，包括執行傳票的法律行動，以確保能夠充分且全面地調查。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法