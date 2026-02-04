超微財測不如預期 股價開盤狂瀉逾14％

超微（AMD）執行長（CEO）蘇姿丰。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC報導，超微（AMD）在公佈低於預期的第1季財測後，4日開盤股價跳水下挫14.34%。

報導說，輝達公佈去年第4季營收102.7億美元，高於倫敦證交所集團（LSEG）3日公佈的96.7億美元預期。

超微宣佈，預期第1季營收98億美元，上下浮動3億美元，高於先前預期的93.8億美元。然而一些分析師預測，在驅動人工智慧（AI）所需處理器的支出熱潮下，超微將給出更強勁的財測。

與輝達並列為AI晶片主要製造商的超微，在需求上升的推動下，過去1年股價已飆漲逾100%。

海納國際集團（Susquehanna）分析師羅蘭（Chris Rolland）指出，「首先，預期太高；其次，超微宣佈，本季中國營收出乎預料，但這不列入華爾街計算，考量此因素，實際數據遠低於我們的預期」。

不過，他補充，資料中心對超微晶片的需求仍然強勁，該公司也暗示未來將有數吉瓦（gigawatt）的合約。

超微去年10月與OpenAI達成協議，這家新創公司將持有超微10%股份。未來幾年，OpenAI則將佈署6吉瓦的超微Instinct圖形處理器（GPU），首批1吉瓦處理器將於2026年下半年推出。

