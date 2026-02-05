投信：美科技回檔引資金 轉進電力ETF成今年最夯標的

台新投信表示，投資人若看好AI長線趨勢，卻又擔心科技股之波動，不妨透過電力ETF布局（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美科技股下挫，電力股成避風港。投信法人表示，2026年美股資金輪動下，美國電力基建指數大漲12.18%，大幅領先同期間標普500的1.06%，顯示今年非科技主題獲市場青睞；其中，又以電力最吸金，009805今年來單位數成長率最高。

日前，美國高科技股普遍下跌，受惠AI真正缺的是電力，包括：美股電力設備股巨頭GE Vernova週二股價反而逆勢勁揚3.35%，電源管理巨頭Eaton、不斷電系統領頭股Vertiv也分別上漲0.86%、0.074%，帶動主要投資美國電力基建類股的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」週二收在289.59點，再創歷史新高。

根據彭博統計今年初以來，美電力基建指數已上漲12.18%，持續領先同期間標普500指數的1.06%，顯示美股輪動下，資金轉進非純AI的電力基建股。

根據CMoney統計，今年以來，除AI科技股續領風騷外，非科技投資亦大獲資金青睞。

從單位數表現來看，美國電力、亞太高股息、日本商社及綠色電力等，都是市場上的高人氣非科技類股：

其中，表現最好的是新光美國電力基建（009805），今年以來單位成長率高達52.70%，表現最為強勁；其次為中信亞太高股息（00964）與中信日本商社（00955），今年至今，單位數也成長超過3成，另外一檔富邦ESG綠色電力（00920），同樣也是電力為主題。整體非科技ETF，今年市場買氣持續熱絡。

對此，新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，目前美國電網與電力供應不足，成AI發展的最大限制；儘管美國各地大興資料中心、積極擴展AI基建項目，卻可能受限電力不足呈現空轉現象，隨特斯拉執行長馬斯克大聲急呼，把焦點從單純的晶片故事，轉向支撐AI與電氣化的電力基礎設施。

劉恆誌指出，加上美國正值冬季，受嚴寒與用電飆升影響，目前美國電網被推上歷史大規模壓力測試，進入「冬季酷寒氣候考驗」與「AI負載」的雙重壓力新常態，市場更加意識到：電力基建升級與多元電源佈局的急迫性，吸引美股資金湧進美國電力與電網資產的投資工具。

投信法人強調，全球AI發展愈演愈烈，AI應用加速滲透下，AI數據中心已進入爆炸性成長階段，除帶起AI基建投資浪潮，更掀起電力供應荒，2026年市場投資AI主軸，將從只看晶片算力，轉向關注AI背後的「電力與電網」，同時，當前美科技股進入估值過高，股價陷入震盪之際，美國本土的電力設備、電網工程、核能發電等電力基建類股，受惠於投資前景持續看好，市場震盪反而成為中長期投資人的逢低布局良機。

台新投信建議，投資人看好AI長線趨勢，卻又擔心科技股估值與景氣波動，不妨透過電力ETF布局實體電力資產，直接參與AI紅利，不僅可作為2026年投資美股的資金避風港，更適合投資人以中長期與定期定額方式分批布局。

