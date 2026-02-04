台達電強化美國佈局 德州工程價款追加逾5千萬

台達電因應北美市場需求持續升溫，擴大在美投資布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）因應北美市場需求持續升溫，擴大在美投資布局，管理層今天表示，為了提升實驗室檢測量能，原暫估工程總價款約為1038萬美元（約新台幣3億2790萬元），現已追加至1201萬美元（約新台幣3億7940萬元），透過擴建德州設施，將有助於強化北美地區的研發與產能配置，並為未來業務成長預作準備，同時支撐全球市場長期發展需求。

台達電指出，美國德州實驗室的工程案是在2024年敲定，公司同步決定興建F2廠區與辦公大樓，工程總價款約2.05億美元（約新台幣64億7595萬元）。兩大工程聚焦的領域包括資料中心、電信資通訊基礎設施、電動車充電以及電力電子元件解決方案等。至2030年，德州廠區的人力可望擴增至近千人，為當地創造數百個工作機會。

請繼續往下閱讀...

台達電旗下台灣、泰國、美國產線均維持滿載狀態，泰國已在去年底新增三座廠房，美國則應客戶指定，逐步擴大液冷組裝能力。管理層預期，若需求急遽上升，不排除採租廠方式新設產能。非美國市場訂單部分，已與客戶協調回到中國投產，以加強區域供應缺口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法