兩個港口捅破「一帶一路」 中國在西半球大挫敗

〔財經頻道／綜合報導〕中國的「一帶一路」倡議正面臨來自美國一系列攻勢的巨大壓力，這些攻勢包括動用武力以及外交威脅，旨在阻止古巴、哥倫比亞、玻利維亞和阿根廷等國深化與中國的合作。外媒Pakistan Observer報導指出，巴拿馬最高法院一項人為操縱的裁決宣布一家中國公司營運巴拿馬運河沿岸港口的合約違憲。因此，拉丁美洲已成為地緣政治最敏感的地區之一，美國的戰略旨在削弱中國在該地區的影響力。

最近，巴拿馬最高法院撤銷了香港長江和記實業有限公司在巴拿馬運河兩岸經營港口的特許經營權。這項事態發展不僅對「一帶一路」倡議構成策略性挫折，也對中國航運公司和外國直接投資流入造成影響。

巴拿馬運河已成為全球地緣政治的重要焦點，承擔全球近5%的貿易量。中國仍是僅次於美國的運河第二大用戶。儘管港口由一家私人企業集團經營，但人們對北京的影響力仍然擔憂。

如今，中國似乎不僅失去了兩個戰略港口，也失去了自中巴關係恢復以來在巴拿馬建立的大部分外交和經濟優勢。

巴拿馬於2017年成為首個加入「一帶一路」倡議的拉丁美洲國家，此後逐漸與華府重新結盟，尤其是在川普重返白宮並採取干預主義政策之後。

此外，巴拿馬審計署進行的一項審計中存在偏見，引發人們對2021年授予的25年特許經營權延期的擔憂，進一步加劇了法律和商業環境的複雜性。

針對最高法院裁定中國對巴拿馬運河港口的控制權違憲，中國宣布將採取必要措施。中國外交部表示，堅決維護本國企業的合法權益。長江和記實業旗下的巴拿馬港口公司（PPC）則堅稱，其特許經營權是透過透明的國際招標程序獲得的，儘管最高法院的裁決已認定其無效。

研究表明，該裁決缺乏堅實的法律依據，不僅危及巴拿馬港務局及其合約權利，也危及數千個直接或間接依賴港口活動的巴拿馬家庭的生計。

此外，該裁決威脅到巴拿馬的法治和法律確定性，可能削弱國際貿易的範圍、效用和有效性，損害商業信心和全球法律體系。這些事態發展可能對2026年及以後「一帶一路」倡議在拉丁美洲的實施產生負面影響。

自1990年代以來，PPC公司一直持有巴拿馬運河太平洋和大西洋入口處貨櫃碼頭的運營合約，這些碼頭的營運獨立於運河的航道營運。

針對長江和記實業的裁決被視為川普政府的戰略勝利，加強了美國在拉丁美洲的地緣政治影響力，並推進了其在西半球的安全野心。這項裁決也引發了人們對巴拿馬運河相關業務未來所有權的擔憂，其中包括長江和記實業擬以230億美元的價格將全球43個港口出售給由貝萊德和地中海航運公司牽頭的財團。

「門羅主義」被川普徹底重新詮釋為所謂的「川羅主義」，再加上美國在委內瑞拉的軍事行動，反映出美國軍工複合體思維的復興。這種轉變破壞了既定的主權原則和國際法原則，將全球體系推向不穩定和強權主導的治理模式。在新美國國家安全戰略下，美國在西半球的主導地位已不容置疑。

美國一系列更廣泛的政策行動包括對中國輸墨西哥商品加徵高達50%的關稅、取消中國在玻利維亞的一個大型鋅礦項目以及加大對整個地區的施壓。這些表明美國正對拉美國家發起戰略圍攻。這些措施共同威脅「一帶一路」倡議在2026年及以後的推進速度、規模和未來發展。

此外，美國對委內瑞拉石油資源的控制也削弱了中國的利益，並增強了華府對「一帶一路」相關倡議的影響力。

美媒CNBC報導，巴拿馬最高法院的裁決被廣泛視為川普政府在西半球實現安全野心的勝利，也是中國的大挫敗。

在法院裁定長江和記實業營運巴拿馬運河附近港口的合約無效後，中國威脅要對巴拿馬採取政治和經濟制裁。長江和記實業表示，將就法院裁決尋求廣泛的賠償，但並未具體說明所尋求的賠償金額。

