童子賢：AI導入手機整合 可望帶動產業新一波成長動能

童子賢表示，未來若是人工智慧技術進一步與終端裝置結合，仍可望為產業帶來新一波成長動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日出席台灣玉山科技協會歲末晚宴時，談到智慧手機市場高度成熟化，未來若是人工智慧（AI）技術進一步與終端裝置結合，仍可望為產業帶來新一波成長動能。畢竟智慧手機自2007年至2010年間快速普及，至今發展已超過15年，在歐美日等高度成熟市場幾乎人手一機，整體市場成長趨緩已是結構性現象。

童子賢表示，智慧手機的發展歷程，與過去數位相機產業頗為相似，當年數位相機一度盛極一時，最終被手機整合功能取代；而智慧手機本身在成熟後，也面臨創新動能放緩的挑戰，未來需求成長，將更多仰賴中所得或開發中國家市場。不過，他認為，成熟產業並非沒有轉機，關鍵在於是否能找到新的應用突破點。

童子賢以筆記型電腦產業為例指出，筆電曾一度因平板電腦崛起而降溫，但隨著電競筆電、高效能運算以及特殊應用需求浮現，市場再度回溫，形成「老幹新枝」的發展樣態。他認為，若AI能與智慧手機有效結合，並發展出真正具吸引力且不可或缺的應用場景，手機市場同樣有機會迎來新一輪動能。

談及AI整體發展，童子賢指出，自ChatGPT 3.5作為通用型AI普及版問世以來，AI快速走向全民化，帶動全球數位科技產業產生深刻變化。今年並非AI熱潮退燒的一年，而是從早期爆發逐步邁向成熟的重要階段。隨著硬體效能與運算能力持續提升，AI應用將更加實用化，也有助於形成廠商能夠獲利的正向循環。

他強調，衡量AI價值的關鍵，不在於技術本身是否炫目，而在於是否真正提升使用者效率、便利性，甚至對文明與生活品質產生實質助益。從這個角度來看，AI是否能成功融入智慧手機等終端裝置，將是下一階段的重要觀察重點。

童子賢也指出，全球AI發展離不開台灣供應鏈的支撐，無論在製造、硬體或系統整合層面，台灣都是不可或缺的合作夥伴。他認為，台灣在AI浪潮中不僅具備關鍵角色，更應持續深化自身優勢，才能在全球競爭中站穩腳步。

針對市場資金動向，童子賢重申不預測股市走勢，並提醒短線資金若缺乏有效投資出口，容易流向股市或房市，推升波動。他期待，隨著AI與新應用逐步落地，市場資金能轉向長期產業投資，成為支撐台灣未來10至15年經濟發展的重要動能。

