中國電動車市場廝殺激烈 特斯拉首度祭出七年貸款 小米等本土品牌跟進

北京的一處特斯拉超級充電站。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著中國電動車市場需求放緩、原物料價格攀升，特斯拉率先推出超低利率、最長七年的購車貸款方案，引發小鵬、蔚來、小米等本土品牌迅速跟進。根據香港南華早報4日報導，業界認為此舉雖避免新一輪殘酷「價格戰」，但難以有效提振買氣，因消費者普遍期待更大幅度降價。

中國車界人士指出，今年所有電動車製造商都面臨兩難，需求疲弱與成本上升壓縮獲利，使車廠難再提供大幅降價。2026年1月，特斯拉中國宣布針對國產Model 3與Model Y推出年利率僅1.36%、最長七年的貸款，首付約8萬元人民幣，每月還款不到2000元。這是中國首次出現七年期貸款，利率遠低於一般消費貸款的3%。

隨後，小米汽車也以其熱銷SU7轎車推出年利率僅1%的七年期貸款，但更多買家選擇觀望，預期未來仍有降價空間。

政策退場與成本上漲加重產業壓力。中國乘用車協會（CPCA）數據顯示，2026年1月1日至18日純電動與插電式混合動力車交付量為67.9萬輛，較去年同期下滑28%。同時，中國政府自2026年起逐步取消電動車免徵10%購置稅的優惠，恢復課徵5%，並預計2028年完全恢復至10%。以售價10萬元人民幣的車款為例，購車者需多繳5000元，相當於一般薪資族半個月收入。

德意志銀行預測2026年中國乘用車銷售將下滑5%，瑞銀則估計跌幅為2%，主因包括產能過剩與稅收優惠退場。瑞銀報告指出，金屬與記憶體晶片價格上漲，將使中型電動車平均增加高達7000元人民幣成本，但新增成本不太可能完全轉嫁給消費者。

為穩定市場，北京當局自2025年7月起呼籲車廠避免惡性價格競爭，多數企業已緩和折扣力道。CPCA統計顯示，特斯拉2025年在中國交付62.6萬輛，年減4.8%，占全中國電動車銷量4.8%。相較2020年上海工廠剛量產Model 3時市佔一度高達16%，顯示競爭格局已劇變。

