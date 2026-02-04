自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

益得生技攜手國際大廠 推進MDI產品進軍美國市場

2026/02/04 18:17

益得與全球前十大學名藥廠完成簽約，推動定量噴霧吸入劑進軍美國市場。圖為益得生技總經理Dr. Chawla Manish（益得提供）益得與全球前十大學名藥廠完成簽約，推動定量噴霧吸入劑進軍美國市場。圖為益得生技總經理Dr. Chawla Manish（益得提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕益得生技（6461）今日宣布，已與全球前十大學名藥廠正式完成合作合約簽署，雙方將攜手推動益得旗下定量噴霧吸入劑（MDI）關鍵產品進軍美國市場。依合作內容，益得將負責藥品開發作業，並依照美國法規要求執行相關臨床試驗；合作藥廠則憑藉其成熟的市場通路與銷售網絡，未來負責產品於美國市場的推廣與商業化布局。

雙方同時訂定多項關鍵里程碑，並納入上市後的利潤分享機制，以加速該項產品的上市進程，強化雙方在美國吸入劑市場的長期合作與成長動能。

益得表示，完成與該藥廠簽約後，已陸續接獲多家國際藥廠洽詢CDMO等合作機會，顯示其技術平台與製造能量正獲得全球市場高度關注。

益得總經理Dr. Chawla指出：「此次與業界領先的國際藥廠簽署美國市場之開發與供應合作協議，將大幅提升益得的國際知名度。除既有的亞洲市場，包括中國與東南亞，我們也已準備好進一步將版圖拓展至全球最大的藥品市場- 美國。展望未來，益得將持續深耕台灣，強化產品線佈局，並不斷精進技術開發與製造能力。我們期許持續位居台灣呼吸道製劑的領導地位，同時也在不久的將來，積極推動更多國際合作，加速全球市場的拓展。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財