益得生技攜手國際大廠 推進MDI產品進軍美國市場

益得與全球前十大學名藥廠完成簽約，推動定量噴霧吸入劑進軍美國市場。圖為益得生技總經理Dr. Chawla Manish（益得提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕益得生技（6461）今日宣布，已與全球前十大學名藥廠正式完成合作合約簽署，雙方將攜手推動益得旗下定量噴霧吸入劑（MDI）關鍵產品進軍美國市場。依合作內容，益得將負責藥品開發作業，並依照美國法規要求執行相關臨床試驗；合作藥廠則憑藉其成熟的市場通路與銷售網絡，未來負責產品於美國市場的推廣與商業化布局。

雙方同時訂定多項關鍵里程碑，並納入上市後的利潤分享機制，以加速該項產品的上市進程，強化雙方在美國吸入劑市場的長期合作與成長動能。

益得表示，完成與該藥廠簽約後，已陸續接獲多家國際藥廠洽詢CDMO等合作機會，顯示其技術平台與製造能量正獲得全球市場高度關注。

益得總經理Dr. Chawla指出：「此次與業界領先的國際藥廠簽署美國市場之開發與供應合作協議，將大幅提升益得的國際知名度。除既有的亞洲市場，包括中國與東南亞，我們也已準備好進一步將版圖拓展至全球最大的藥品市場- 美國。展望未來，益得將持續深耕台灣，強化產品線佈局，並不斷精進技術開發與製造能力。我們期許持續位居台灣呼吸道製劑的領導地位，同時也在不久的將來，積極推動更多國際合作，加速全球市場的拓展。」

