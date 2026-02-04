統一發票累計298張千萬大獎未領 這張發票還在領獎期限

財政部表示，去年9-10月統一發票，千萬特別獎還有1張未領。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票的良好習慣，自2011年1-2月起，統一發票每期開出1組特別獎1000萬元中獎號碼，截至2025年9-10月期，累計89期可兌領特別獎中獎發票共1233張，已兌領935張，有298張未領；其中，2025年9-10月期還有1張千萬發票未領，為桃園市中壢區中山東路阿潭ㄟ店專業生鮮市場花153元買地瓜葉、雞蛋等。

賦稅署說明，2025年11-12月期統一發票1000萬元特別獎中獎發票有17張，領獎期間為2026年2月6日至年5月5日，連同2025年9-10月期仍在領獎期限內尚未兌領的1張特別獎中獎發票，合計有18個特別獎等待中獎民眾領取。中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

請繼續往下閱讀...

賦稅署呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法