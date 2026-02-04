萊爾富抽出第4位「台積電股票」幸運得主 中獎者沒接電話

萊爾富於今（4）日下午3點，在官方 Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商 Hi-Life」進行第4波公開直播抽獎，順利抽出第4名「台積電股票」的幸運得主，中獎抽獎編號為「0530472」，萊爾富也在現場Call Out中獎者，但電話未接。（萊爾富提供）

萊爾富表示，抽獎全程皆由豫立國際法律事務所劉依萍律師現場見證，確保流程公開透明、公平公正，依今（4）日台積電收盤價估算，每張市值約178萬元，實際中獎股票價值將以辦理股票贈與轉帳前１日的台積電收盤價為準。

萊爾富表示，中獎名單將於2月5日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於2月26日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續股票贈與轉帳。

萊爾富推出的「馬年發財卡抽股票活動」，成功打破民眾對便利商店福袋的想像，從百元發財卡一路抽出百萬股票，讓消費者以日常消費就有機會成為科技股股東，象徵用小小行動為新年開啟好運篇章，實現「百元換百萬」的年節好彩頭。

