宇智網通審議通過 同意光寶科54元收購

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）1月21日當天宣布完全收購宇智網通（6470）已發行普通股的計劃，管理層今天表示，宇智網通今日已同意此項收購案，宇智網通董事長暨總經理袁允中簽署應賣承諾書，承諾應賣其全數股權，光寶科將持續收購宇智網通100%股權至3月12日止，每股收購價格為54元整。

光寶科表示，宇智網通審議委員會今天認為公司所提出的公開收購條件及資金來源，經評估具公平性及合理性。除了宇智網通董事長暨總經理袁允中基於利益衝突迴避，未參與今日的董事會討論與表決；其餘全體出席董事均同意本次公開收購。不過，仍籲請股東詳閱公開收購說明書中所述參與應賣與未參與應賣的風險，自行決定是否參與應賣。

光寶科以核心技術與系統整合能力，持續驅動AI運算、電氣化及智慧能源基礎建設的發展。隨著資料中心持續擴展，不斷推升邊緣運算、AI應用需求，行動網路流量亦同步迅速成長。在此趨勢下，固定無線接入（FWA）與AI優化的無線接取網路（Radio Access Network）成為重要的關鍵技術，不僅提供高速、高品質連接，同時有效管理流量成長，確保大規模部署下維持可靠、低延遲的端到端連接能力。

光寶科認為，透過宇智網通FWA產品、技術、人才，以及其經驗豐富的研發團隊，光寶將進一步提供更完整的5G+連接產品組合，涵蓋路由器（routers）、交換機（switches）、小型基站（AIO）、固定無線接入（FWA）。未來宇智網通能為光寶在5G+ 次世代的網路通訊市場提供先行布局的策略優勢，能以更佳的能力和定位掌握 FWA成長、AI驅動的行動通訊優化、邊緣運算等趨勢所帶來的新應用機會。

